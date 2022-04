Catherine GHIGLION

"Developpement local", deux mots qui dans la plupart des esprits veulent tout dire et rien à la fois. Ah oui, tu es chargée de mission développement local et donc ???

Et bien le principe est en fait simple, des projets ambitieux, des acteurs du territoire motivés et un chargé de mission afin de coordonner le tout.

Le but est d'avoir une cohérence entre toutes les actions de développement entreprises par la commune (pour mon cas), de mobiliser les forces vives, et de se projeter dans l'avenir afin créer un véritable dynamisme territorial...



Mes débuts dans le métier (et dans la fonction publique) ont été hésitants et c'est toujours le cas certains jours, alors si vous avez des conseils ou même des questions n'hésitez pas.



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement économique