Elsy BANCILHON

Je suis venue renforcée l'équipe de l'ADRETS (Association pour le Développement en REseau des Territoires et des Services) en juin 2009.

Comme mes collègues je travaille sur la thématique des services au public, mais plus particulièrement sur notre mission d'animation de réseaux : réseau des territoires de projet du massif alpin (Pays, CDPRA,...) & réseau des points d'accueil polyvalent de proximité (Maison des Saisonniers, Relais de Services Publics, Maison de Services Publics,...). Cette mission d'animation se traduisant par la mise en place de séminaire thématique (santé & territoires, petite-enfance & territoires,...) et la production d'atlas.

A compter de la rentrée de septembre 2010, mon emploi du temps sera également ponctué par le travail pour le Réseau Rural National dans lequel nous portons un projet sur les services.



Mes compétences :

Aménagement des territoires

Droit

Écologie

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Environnement

Gestion de l'environnement