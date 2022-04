Jonathan DUFFAUD

Installé depuis 2006 à Briançon dans les Hautes-Alpes, à l'extrême nord de la région PACA pour sa qualité de vie exceptionnelle, je me suis impliqué dans le développement économique de ce territoire. La sur-dépendance au tourisme, concentré sur l'hiver et l'été impliquant une trop forte saisonnalité et pluri-activité, m'a convaincu de la nécessité de développer également une économie de fond, couplant l'attractivité résidentielle et les opportunités multiples issues du numérique & web. Cette évolution étant au bénéfice des activités déjà existantes localement.



J'organise désormais des parcours d'accompagnement pour les dirigeants d'entreprises de TPE-PME (de 0 à 50 salariés), dédiés au développement, à la cession et la transmission/reprise dans le département des Hautes-Alpes. Chaque parcours, qui réunit une dizaine d'entrepreneurs, amène à une progression, grâce à l'apport d'outils et de méthodes par des consultants spécialisés, mais aussi une prise de recul via les échanges croisés entre les dirigeants : stratégie, marketing, commercial, organisation, gestion, finances ou communication sont réfléchis transversalement !



Mes compétences :

Développement économique

Accompagnement

Création d'entreprise

Chef d entreprise

Gestion de projet

Réseau

Analyse

Communication

Conseil

Gestion

Création

Finance

Innovation