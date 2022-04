Jonathan DUFFAUD

J'accompagne les dirigeants dans le développement ou la cession-transmission de leur entreprise dans le 04 et le 05. Business et vraie qualité de vie, c'est le cocktail qu'offrent les Alpes du Sud en région PACA. Un territoire propice pour entreprendre, surtout dans les secteurs liés au tourisme : hôtellerie-restauration, bâtiment, agroalimentaire, commerce, activités sportives et services divers, mais aussi dans certaines niches d'excellence : aéronautique légère, énergies renouvelables, filière bois, et les métiers du web avec le déploiement de la fibre optique. Les opportunités de création, de reprise et de développement existent, à condition d'être bien accompagné localement. L'IRCE oeuvre depuis 27 ans au service des TPE-PME et du développement économique en Région PACA, en réseau avec tous les autres acteurs de l'accompagnement et du financement d'entreprises !



Mes compétences :

Positionnement stratégique et marketing

Chef de projet

Coordination de projet

Apporteur d'affaires

Mise en réseau

Accompagnement

Commercial

Gestion

Développement