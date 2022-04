Norbert GEFFROY

COMPETENCES:



ANIMER/ORGANISER

Monter et gérer un budget

Coordonner les moyens humains, logistiques,techniques

Animer et gérer des projets

Créer les conditions du développement

Rigueur et esprit de synthèse



DEVELOPPER - PROMOUVOIR

Diagnostiquer les besoins d'un territoire

Mobiliser les acteurs compétents

Créer des supports d'information et les diffuser

Valoriser le territoire, les actions, les événements



CONTACTER - ACCUEILLIR

Maîtrise des techniques d'accueil

Aisance à parler en public

Sens du contact et du relationnel

Qualités rédactionnelles



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:



Depuis Septembre 2012

Communauté de communes des Deux Buëch

Maison de l'Entreprise

Animateur économique



Octobre 2008-Avril 2012

Pays du Grand Briançonnais

Chargé de mission animation du Conseil de Développement

Animation des contrats de Pays volets: Tourisme, Services, Culture/Patrimoine.

Ingénierie Admninistrative et financière

Accompagnement des porteurs de projets publics et privés



Août 2005 - Octobre 2008

Communauté de communes du Pays des Ecrins

Chargé de mission économie, commerce artisanat



Juillet-Août 2003

MAISON DU BEAUFORTAIN - BEAUFORT - SAVOIE

Accueil, promotion et développement touristique



Juin 2000 - Juin 2003

OFFICE DE TOURISME ARÊCHES-BEAUFORT

Valorisation du Patrimoine, de l'environnement et Aide à l'animation.

Montage de produits touristiques, Organisations de manifestations culturelles, création d'événements sportifs et culturels.



1997-1998

Nombreuses missions au sein du Conseil Général de l'Isère

Etude sur la gestion de l'eau potable en Isère entre 1991 et 1996 avec un rapprochement des niveaux de prix par rapport à la qualité du service Rendu



DEPUIS 1991 - Autres expériences bénévoles

Vice Président du CAF La Mure et encadrant bénévole.

Animation du groupe jeunes multi-activité et de l'activité Alpinisme (tous niveaux).



COMPETENCES PARTICULIERES

Bureautique: Word, excel, Access, Powerpoint

SIG : MAPINFO - GEOCONCEPT

Connaissance de l'Internet, création de blogs, gestion et administration de site Internet



