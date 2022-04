Jeune gestionnaire en environnement, spécialisée du littoral et de la mer.



Après avoir obtenu un Master Professionnel pluridisciplinaire à Montpellier, j'ai choisi de partir tout d'abord en Irlande afin de renforcer mon anglais puis en Océanie afin de découvrir d'autres cultures et de trouver un emploi.



J'ai travaillé à Tahiti en Polynésie Française en tant qu'agent de détection de colonies de fourmis envahissantes et plus précisément sur les petites fourmis de feu. Cette expérience a mis en valeur mon adaptation face aux difficultés du terrain ainsi mon goût à sensibiliser les gens à la protection de l'environnement.



Mes différentes formations ont renforcés mes compétences dans la gestion des milieux aquatiques. Au travers de mes nombreux stages et de mon Diplôme Universitaire de Biologie et d'Ecologie sous-marines obtenu en 2005, j’ai pu acquérir des connaissances, un sens de l’observation, relationnel et d’organisation.





CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/claire-etienne_1/



Mes compétences :

Biologie marine

Bureau d'études

Faune benthique

Ecologie

Écologie et biologie marine