Yoann HERCOUET

Chef de projet IT de 2008 à 2014 sur Shanghai. J'ai travaillé sur divers projets en tant que développeur et chef de projet, aussi bien sur des logiciels sur mesure que sur des projets d’intégration.



Pendant ces années j'ai appris également à gérer tous les aspects liés à la prospection et l'analyse des projets clients : estimation des coûts et des devis, analyse des besoins, gestion des démos clients etc.



J'ai travaillé avec tous types de clients et secteurs d'activité, utilisant des technologies aussi diverses que SugarCRM, Joomla, Flex ou encore Websphere pour fournir les solutions les plus adaptées aux besoins avec mon équipe de développeurs.



Toujours intéressé par les nouvelles technologies, j'ai commencé à développer et publier des applications Android en tant que développeur indépendant depuis 2014.



