Catherine GIACOMI

* Management et Encadrement d’une équipe de 10 à 24 Aides–Soignantes en S.S.I.A.D.

* Garante de la déontologie et de l’éthique des personnels encadrés tous services confondus, particulièrement auprès des aides à domicile.

* Gestion administrative étayée par une analyse multi référentielle et une approche juridique des dossiers suivis.

* Evaluation des besoins des Personnes Agées, mise en œuvre d’un plan d’aide et projet de vie.

* Installation et maintien d’une relation de confiance entre Bénéficiaire/Familles/Soignants/SSIAD/Agafpa/Représentants et/ou Institutions.

* Coordination des intervenants Paramédicaux et Sociaux, Intra et/ou Extra entreprise.

* Communication ascendante et descendante.

* Infirmière qualité en collaboration avec le service d’aide à domicile sur les dossiers communs complétée d’expertise pour la mise en place de soins palliatifs à domicile.

* Relais d’information, formatrice des Savoir-Faire et des techniques de Soins.

* Éducatrice à la santé, Formatrice à la Sécurité.



Mes compétences :

Enseignement en Santé et Social

R.R.H

Coordination en aide à domicile, secteur gérontolo