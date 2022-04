Qualifiée en Gestion des Risques, pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux en particulier.

Compétences techniques et pédagogique pour assurer formation, surveillance, prévention, évaluation des infections associées aux soins.

possibilies d'intervention pour les professionnelles de sante sur les structures, dans les institutsde formation, ou auprès des partenaires industriels.

Conseils, et appuis techniques dans mon domaine de compétences pour les professionnels de santé des établissements sanitaires et des établissements médicaux sociaux: EHPAD, FAM et MAS.

voir les IFSI IFAS...

Diplôme Universitaire ''gestion des risques" obtenu en 2014