Jonathan MONNIER

Parce que la santé est un bien précieux ERGOSANTE distribue du matériel ergonomique. Parce que les travailleurs reconnus en situation de handicap ont le droit de travailler dans des conditions décentes et non stigmatisantes, ERGOSANTE conçoit en fonction de la pathologie et la morphologie de l'utilisateur des solutions ergonomiques sur mesures.

En réponse aux besoins - tant préventifs que curatifs - présentés par nos différents souscripteurs (Sameth, cabinets d'ergonomie, médecine du travail, mission handicap, CARSAT...) nos conseillers et experts se déplacent sur site afin de de mettre en prêt le matériel préconisé par le professionnel de santé et l'adapter à la situation rencontrée.

Aussi bien présente sur le terrain de la prévention des TMS que sur celui du maintien dans l'emploi, ERGOSANTE intervient sur tout le territoire national.



La réactivité, les solutions innovantes et le prêt de matériel sans obligation d'engagement sont les 3 axiomes de l'action d'Ergosanté.



Mes compétences :

Ergonomie

Aménagements de poste

Solutions techniques

Solution innovantes

Conception sur-mesure