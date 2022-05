Nathan LOIRET

Gérant d'une PME en pleine expansion, nous repondons sur tous projets de renovation en Tce ou lots seprares. Notre force est notre reactivite ainsi que le savoir faire et la technicité que nos equipes ont acquises sur les differents chantiers (maconnerie, platrerie, carrelage et menuiserie). Nous restons à l ecoute du marché et des besoins de nos clients afin de les accompagner dans leurs projets...



Mes compétences :

Coordination de travaux

Etudes et chiffrage TCE

Encadrement d équipes chantier