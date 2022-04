Antoine LEONARDI

Je suis une personne dynamique et ambitieuse...étant très attentif et réceptif aux conseils et remarques pouvant me faire progresser, je souhaite évoluer rapidement dans ma carrière professionnelle.



Etant habitué à travailler en équipe de part mes études, mes expériences professionnelles et mes activités extra-professionnelles, je sais être à l'écoute des autres et m'intégrer facilement à une équipe de travail en place dans une entreprise.



La gestion d'effectifs est une part du métier qui me plaît particulièrement et j'y suis confronté depuis plusieurs années déjà, en tant que conducteur de travaux et animateur d'équipes de jeunes.



Enfin, je sais séparer vie privée et vie professionnelle et la pratique de sport en loisir, me permettent d'entretenir une bonne forme physique et d'évacuer la pression des journées chargées.



Mes compétences :

Ambition

Bâtiment

BTP

dynamique

Gros oeuvre

Motivation

Sociable

Sport