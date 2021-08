Catherine GICQUEL LE GALL

Après avoir travaillé 5 ans en société de bourse sur Paris en tant qu'analyste financier, j'ai intégré en 2004 le groupe Crédit Mutuel Arkéa comme analyste crédit sur le marché obligataire et les dossiers de LBO. Durant ces 6 années riches en évènements (crise des subprimes, règles bâloises renforcées...), j'ai complété mes compétences dans le management d'équipe.

Attirée par l'entreprise et les entrepreneurs, j'ai rejoint il y a 4 ans Arkéa Banque Entreprise et institutionnels, filiale du Crédit Mutuel Arkéa. Je suis en charge d'une équipe de 12 analystes crédit sur 5 marchés distincts que sont l'entreprise, les collectivités, la promotion immobilière, les institutionnels et le crédit bail. Une diversité de projets et de demandes de financements alimentent les comités chaque semaine. Une animation auprès des équipes du réseau sur le risque de crédit permet de trouver les meilleures solutions pour accompagner nos clients.



Mes compétences :

banque

analyse financiere

risques

analyse credit

evaluation d entreprise