Catherine GIGNOUX

COMPTABILITE

Elaboration et suivi du contrôle budgétaire, gestion de la trésorerie.

Préparation du reporting comptable auprès des financeurs du projet.

Comptabilisation des mouvements journaliers de caisses et comptes bancaires, établissement des états de rapprochement bancaire (comptes en €uros et en devises).

Justification et régularisation des comptes de l’entreprise.

Comptabilisation et suivi des budgets d’investissement et des frais généraux.

Comptabilisation et contrôle des charges de personnel et des notes de frais.

Suivi et valorisation des stocks.

Comptabilisation des entrées et sorties d’immobilisations.

Détermination et comptabilisation des factures à recevoir et des charges constatées d’avances en fin de mois.

Lecture du Bilan et du compte de résultat.

Préparation de l’intervention annuelle des Commissaires aux Comptes.



Comptabilité Clients et Fournisseurs

Tenue des dossiers administratifs clients (offre, contrat, courriers clients).

Effectuer les demandes de règlement et de facturations.

Assurer les relances et leur suivi.

Expliquer les comptes clients et tenir à jour le suivi financier des affaires.

Elaborer les tableaux nécessaires au reporting.

Effectuer le paiement des fournisseurs en ayant pour objectif le respect des échéances contractuelles.

Expliquer les comptes fournisseurs.



RESSOURCES HUMAINES - PAIE

Assurer la gestion de la paie (dossiers individuels, bulletins de paie, tenue des registres).

Effectuer les déclarations sociales mensuelles, trimestrielles, annuelles.

Participer au recrutement.

Mettre en place et paramétrer le logiciel de paie et de la gestion des temps.

Assurer un rôle de conseil auprès des salariés et de la direction en matière de ressources humaines et d’application du code du travail.

Suivi de la formation.



Mes compétences :

Comptabilité

Paies

Ressources humaines