Catherine GIOVANGIGLI

Actuellement Chargée de projets à l'ENEPS, Ecole Nationale de l'Enseignement Professionel Supérieur à Grenoble, IUT 1 - UGA.



Dans le cadre du programme "Egalité des chances" soutenu par l’Université Grenoble Alpes, l’ÉNEPS propose une poursuite d’études aux bacheliers professionnels dans 4 filières de formation DUT :



- GMP

- RT

- GEII

- GCCD

Un accompagnement adapté et une pédagogie innovante et sur-mesure accompagnent les étudiants tout au long de leur parcours.



Pour en savoir plus : https://eneps.univ-grenoble-alpes.fr/



Mes compétences :

Stratégie de communication

Management de projet

Développement commercial

Organisation d'évènements

Négociation commerciale

Développement de partenariats