Catherine GIRARDOT

Une expérience de plus de 28 ans dans la Comptabilité, la Gestion, la Finance, et les Ressources Humaines, dans divers secteurs d'activités m 'a permis de diversifier mes compétences, de les enrichir et de contribuer ainsi à atteindre des objectifs pour une réussite commune. Mes atouts restent mon autonomie, mon sens pratique, mon adaptabilité et mes talents de communication . Mes valeurs sont basées sur une volonté de contribuer à la réussite d'un projet, d'être forte de propositions , et de répondre aux attentes des missions qui me sont confiées



Mes compétences :

Assistante de direction

Comptable

Gestion sociale

FINANCE TRESORERIE

GESTION COMMERCIALE

SAP

budgets

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

International Financial Reporting