Catherine GLORIOT

Je propose:

- Détente et Apaisement au domicile des bénéficiaires par un toucher de qualité, respectueux et bienveillant. Je peux m'adapter à chaque personne en différentes circonstances: habillé ou semi habillé, debout, assis, allongé, à travers les vêtements ou avec un lubrifiant. J'interviens pour des séances de 20 minutes à 1heure.

-relation d'aide auprès de personnes en situation de handicap: écoute active, communication bienveillante et respectueuse, gestion du stress et des émotions difficiles (CNV, brain gym, RMT, toucher relationnel de bien-être, multi-réflexologie)et proposition d'activités en lien avec les centres d’intérêt

-atelier de sensibilisation au toucher relationnel, massage bien-être et activités sensori-motrice par le jeu pour la petite-enfance

-ateliers intergénérationnel de massage enfant (MISP) et activités neuro-sensori-motrice par le jeu.

-ateliers Massage-école et activités kiné tactiles de développement des apprentissage (MISP)

-accompagnement des aidants au toucher relationnel de bien-être pour un prendre soin en humanité

-accompagnement à la parentalité des enfants aux besoins particuliers pour l'intégration des réflexes par le jeu pour développer les potentialités cognitives, émotionnelles et corporelles



Mes compétences :

Gestion du stress

Relaxation psycho-corporelle

Automassage

Accompagnement social

Service à la personne

Animation

Bien être

Soutien à la parentalité

Massage enfants

Personnes en situation de handicap