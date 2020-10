Catherine GOMEZ

CHEF DE PROJETS EVENEMENTIELS ET DIRECTRICE DE PRODUCTION

CONVENTIONS, SEMINAIRES, INCENTIVES



Elaboration, organisation, coordination de projets événementiels

conventions, séminaires, voyages incentives, soirées en France et à l'étranger



EDUCATION : Etablissement privé denseignement supérieur dans le domaine de laudiovisuel

Recrutement des étudiants et des enseignants, Suivi pédagogique

Enseignement de la direction de production événementielle

Relations avec les institutions et les entreprises



Bonne connaissance de l'Anglais, l'Espagnol et l'Italien



FORMATION

Formation à lInstitut Supérieur de Management Culturel

D.E.S.S. langues et économie

Maîtrise d'Anglais



Informatique Connaissances de Word, Excel, powerpoint



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

Tourisme d'affaires

Coordination

International

Education