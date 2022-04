Catherine GOMEZ

Actuellement en recherche d'emploi active.



J'ai été formée en commerce par ce qui est pour moi la base et la vraie école :"le marché"! (dès ma prime adolescence).

Première femme chef boucher (effectif) sur Paris et Île de France et pendant plus de 7 ans. J'ai dû cesser cette activité et cette passion suite à 2 maladies professionnelles reconnues.

Manager de rayon alimentaire et non alimentaire par la suite. J'ai suivi des cours de management et de gestion pour être plus autonome.

Titre MUM (Manager en Univers Marchand), obtenu en 2013 jumelé avec une formation adjoint Chef de caisse chez Monoprix.(Validée)

Gestion et calcul des marges et rendements. Management de plusieurs personnes(jusqu'à 40 personnes). Merchandising. notions RH

J'ai aussi occupé un poste de Manager Relation Client dans lequel je retrouve mes valeurs : la satisfaction de la Clientèle!



Très bon sens relationnel et adaptabilité rapide.











Mes compétences :

Ecoute

Adaptabilité

Réactivité

Gestion de la relation client

Conscience professionnelle

Sens de l'initiative

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising

Audit