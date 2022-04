Catherine GORET

Passionnée par Internet et les nouvelles technologies, j'ai, au cours de mes 16 années d'expérience professionnelle, animé, coordonné et participé à la mise en place de plusieurs sites Internet, Intranet, système de GED, site E-Commerce....



Depuis Aout 2010, je suis chef de projet référencement au sein de l' agence Cybercite.



--------------------------------------------------



Spécialiste en gestion de l'Information(documentaliste) de formation, j'ai appris à : rechercher, collecter, analyser et synthétiser l'information.



Cette formation couplée d'expériences professionnelles dans des services d'information m'a également permis de développer un esprit rigoureux.



Ouverte sur les métiers de l'information et de la communication, j'ai ensuite mis en pratique mes compétences en tant que chargée de COMMUNICATION (coordination, suivi d'édition et rédaction de publications ainsi que gestion des relations presse).

Pendant 2 ans, j'ai été chargée de marketing - communication et responsable de la refonte de sites WEB (projet européen) et du lancement d'un site E-Commerce.





Je souhaite m'impliquer dans des missions qui me donnent l'opportunité de :



- Animer des sites Internet / Intranet (rédaction on-line, recherche et structuration de l'information).

- Mettre en place des actions de E Marketing ( SEO ; SEA ; SMO) afin de promouvoir les sites web lancés.

- Assurer la coordination et suivi de projets (Site Internet ; Intranet ; Système d'information....)

- Animer des réseaux (veille ; groupes projets....)

- Rechercher et traiter l'information (rédaction d'articles, note de synthèse, bulletin de veille...).





J'aime travailler dans un environnement international. J'ai conduit, un travail collaboratif pendant un an, avec des collègues de 12 nationalités différentes. J'ai trouvé ce contexte de travail très enrichissant et stimulant !



Polyvalente dans les métiers de l'information-communication et du web, avec une bonne capacité d'adaptation, je me tiens à votre disposition pour échanger sur d'éventuelles opportunités de collaboration...



A bientôt



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Documentation

E commerce

Éditorial

Intelligence économique

Rédacteur

Rédaction

Veille

Veille économique

Webmaster

Webmaster éditorial