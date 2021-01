Angelique BONJOUR

Plus de 13 ans d'expérience en web-marketing et e-commerce



MES COMPÉTENCES :

- SEA : gestion de campagnes de liens sponsorisés et de contenus sur Google Adwords, Bing Adcenter et Yandex Direct, sur différents marchés (Europe, US, Canada, Amérique latine, Brésil, Russie )

- SEO : réalisation daudits technique et spécifications, optimisation de contenus et rédaction, netlinking, suivi du trafic et du positionnement

- E-réputation : Conseil en e-réputation (suivi du positionnement sur des requêtes de marques, Google alerts )

- Analyse des statistiques dun site web sur Google Analytics, Xiti, Eulerian, Yandex Metrika

- Autres leviers dacquisition de trafic : email, display, coregistration, In-text, content marketing

- Génération de leads qualifies

- Social media



OUTILS & CMS :

- Wordpress, Drupal, Prestashop, Magento, Joomla

- Google Adwords Editor, Direct Commander, Bing Editor

- Google Webmaster tool, Bing webmaster tool

- Yooda SeeURank

- Xenu

- Secteurs dactivité : e-commerce, media, corporate, tourism, entertainment, industry (BTOB)



COMPÉTENCES :

- Rigoureuse et polyvalente

- Capacité à travailler en équipe ou individuellement

- Organisation de réunion et sens de la communication

- Capacité de synthèse et danalyse



CERTIFICATS :

Certification Google Adwords



