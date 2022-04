Catherine GOURGUECHON

Après 11 ans d’expériences professionnelles dans les Ressources Humaines de grands groupes internationaux, j’ai choisi de me former comme coach à HEC en 2006. J’exerce depuis l’été 2006 une activité de coach et de formatrice en management et développement personnel.



Psychologue et thérapeute, je n’ai cessé de nourrir ma passion pour le développement personnel et le bien être en entreprise. Un de mes principaux centre d’intérêt est d’aider mes clients à trouver une bonne qualité de vie dans le monde professionnel. Adepte de la relaxation et de la sophrologie, je me concentre également sur l’équilibre des vies privées et professionnelles, ainsi que la gestion du stress.



Pour toutes questions, contactez moi : gourguechon@yahoo.fr



Mes compétences :

EMDR

Ressources humaines

Formation professionnelle

Formation

Accompagnement

Gestion des conflits

Coaching

Management

Développement personnel

Coaching de vie

Gestion du temps

Psychologie

Gestion du stress