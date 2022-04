Catherine GOUYET

PiDieM est un cabinet de Conseil en Richesse Humaine. Nous intervenons exclusivement dans le champ du Handicap. Nous accompagnons les entreprises pour leur permettre de dépasser leur obligation légale d’emploi de 6% de travailleurs handicapés, et ainsi économiser chaque année le montant de leur contribution.



PiDieM a développé une approche unique, structurée et innovante, très différente des approches habituelles, et nous nous engageons sur des résultats concrets en garantissant un retour sur investissement inférieur à un an.

Notre intervention renforce positivement le lien entre la direction et ses collaborateurs. Notre objectif est d’autonomiser nos clients dans la mise en œuvre et la vie d’une politique Handicap gagnant/gagnant et pérenne. Notre action développe l’image d’employeur responsable s’engageant dans la Prévention de la Santé et améliore la Qualité de Vie au Travail des collaborateurs concernés.



Cette politique Handicap permet aux collaborateurs ayant un problème de santé, de faire reconnaitre leur gêne au travail grâce à l’obtention d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). Ils comprennent très rapidement l’intérêt partagé de cette démarche, d’abord pour eux et également pour leur employeur.



Des résultats ? En 1,5 an nos clients progressent en moyenne de 2,6% dans leur obligation d’emploi et 65% d’entre eux dépassent le seuil de 6%.



Avec PidieM, portez un autre regard sur la différence !

Notre site Internet :Array



Mes compétences :

Développement Ressources Humaines RH

Relationnel client et entreprise

Coordination d'équipes

Pilotage de structure

Marketing RH

Recrutement

Formation