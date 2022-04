Catherine GRAMOND DUMAIN

Forte d'une expérience de plus de 17 ans en tant que collaboratrice juridique, complété par plus de deux ans en tant que clerc aux procédures auprès d'une Etude d'huissier ainsi que dans le secteur bancaire, ces missions m'ont permis de mettre à profit mes qualités relationnelles, ma capacité d'adaptation aux différentes procédures (procédure collective, procédure contentieuse et gestion du risque client et conformité).



Mes compétences :

Relationnel

Recouvrement judiciaire

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Gestion du risque

Conformite

Procedure collective

Microsoft Word

Microsoft Excel

FSA Know Your Client