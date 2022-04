Jennifer BERNET

Titulaire d'un master en droit privé et plus de 5 ans d'expérience dans le domaine du contentieux et recouvrement, j'ai acquis de solides compétences dans l'analyse juridique et la gestion de dossier.

Je suis rigoureuse dans tout ce que j'entreprends et aime acquérir de nouvelles connaissances.



Mes compétences :

Organisation

Autonomie

Adaptabilité

Recouvrement judiciaire

Assistance juridique

Relationnel

Conformité

Analyse juridique

Microsoft Excel

Microsoft Word