Catherine GRANGER

Dirigeants de TPE et PME : GAGNEZ DU TEMPS sur des missions* pour lesquelles vous n'en avez pas à consacrer.

Libérez-vous des contraintes et CONSACREZ-VOUS PLEINEMENT A VOTRE ACTIVITE en confiant ses missions à K.LENCIA.



* QUALITE : Structuration qualité / Analyse de processus / Définition d'indicateurs qualité / Accompagnement QSE externalisé

PREVENTION DES RISQUES PROS : DUERP / Livret d'accueil et de sécurité / Prévention des TMS / Prévention des RPS / Pénibilité

RSE : Accompagnement auto-évaluation LUCIE / Diagnostic de niveau de maturité RSE / Ecoute des Parties Prenantes / Définition de sphère d'influence / Construction et déploiement de plan d'actions RSE / Achats durables



Objectifs : Amélioration continue et montée en compétences des collaborateurs



Mes compétences :

Sens du contact et relationnel

Dynamisme. Esprit d'équipe

Animation de groupes de travail

Sens de l'analyse et de la synthèse

Rigueur et précision

Sens de la communication

Rigueur