Catherine GRASSET

20 années d'expérience acquises essentiellement dans le groupe GDF Suez.



Mes compétences clés :

* le management d'équipes opérationnelles pluridisciplinaires (j'ai managé en direct des équipes allant jusqu'à 150 personnes)

* la gestion de grands projets en environnement industriel et dans les services aux entreprises (j'ai piloté des projets dont le CA allait jusqu'à 20 M€/an sur 30 ans)

* la gestion financière d'un centre de profit

* le développement et la fidélisation de relations commerciales

* une compétence opérationnelle à la fois en ingénierie, dans la construction et dans l'exploitation



Mes compétences :

Gestion de projet

Leadership

Management opérationnel

Management d'équipes

Relations internationales

Gestion budgétaire

Développement commercial

Gestion de la relation client

Négociation contrats