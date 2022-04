Catherine GRESSET

Diplômée d'un Master en Politiques Gérontologiques, je suis une femme d'engagement, entreprenante, pragmatique, soucieuse du bien-être d'autrui. Après avoir dirigé deux EHPAD, je souhaite élargir mon environnement professionnel et changer de fonction tout en restant dans le secteur médico-social et dans l'accompagnement des personnes fragiles. Je suis particulièrement intéressée par l'aide à domicile, l'aide aux aidants, le dispositif des MAIA , les problématiques liées à Alzheimer et au handicap physique et mental.



Mes compétences :

Sens du service – Forte implication

Management

Communication

Esprit synthétique