Catherine GROVALET

1980 - Premier contact avec l'univers de la télévision

Rencontre avec Madame REMY - Chef maquilleuse à Antenne 2 Maquillage pour les JT, Speakrines, Emissions politiques et présidentielles, L'heure de Vérité, Récré A2, Musiques au Coeur etc....

1992 - CIF - à L'IESA authentification de la peinture et des arts graphiques.

1993 - Changement de cap professionnel

Assistante au service Information Générales puis à l'économie.

1994 - Assistante à la rédaction de Stade 2

2004 - Assistante de production au Service des Sports





Centre d'intérêt: pratique de la Peinture à l'huile, acrylique et aquarelle.

Chant choral en Breton



Mes compétences :

AUDIOVISUEL