Catherine GUERIN

Ayant créé en 1977 mon cabinet de Conseil en management à Paris, j'ai conduit cette petite entreprise jusqu'en 2004.. avec des Clients de tous secteurs d'activité : produits de luxe, industrie, secteur bancaire, économie sociale, etc...En 2004, m'étant installée en Normandie, ma maison est devenue "maison d'hôtes", pour recevoir des Hôtes venant de partout dans le monde. Aujourd'hui, je suis aussi décoratrice d'intérieur : c'était un rêve de petite fille (fille d'architecte ( j'accompagnais mon père sur ses chantiers)et j'ai toujours vécu dans planches à dessins et les plans).

Artisan d'Art, et très amateur de tissus, je crée et réalise "la signature textile" des projets déco qui me sont confiés, le tout en pièce unique très personnalisée ; rideaux, plaids, dessus de lit, coussins, housses de chaises, etc...



Mes compétences :

Communication

Création

Décoration

Marketing