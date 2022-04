Catherine GUERIN

Mon itinéraire Industrie pharmaceutique:



Bayer,Pierre Fabre :Visite Médicale Ville

Wellcome,Glaxo Wellcome ,GSK: Visiteuse Médicale Hôpital Paris /Province

GSK/Stieffel : Directrice Régionale Hôpital

Abbvie : Spécialiste Produits Hopital



A CE JOUR :ABBVIE : RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET ECONOMIQUES.(KAM Institutionnel).



Itinéraire de formation



ANGLAIS ET ESPAGNOL PARLES ET LUS CORRECTEMENT (en préparation TOEIC sur 2015)



Diplomée de visite médicale (Bac D)

Formation de Biologie en DEUG B + PCM1

Formation CNAM : CRM(Gestion de la Relation Client)Gestion de la communcation en entreprise;



FORMATIONS RECENTES: Gouvernance hospitalière,CREA, Médico-économie,

participations à des colloques :ARS, FHF,SMPS,L'enjeu de la pharmacie hospitalière...Colloques permettant formation et rencontre client.



Mes compétences :

Anglais

Délégué hospitalier

Espagnol

Grands comptes

Industrie pharmaceutique