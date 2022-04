Catherine GUILLARD

Je travaille dans l'éducation nationale depuis une dizaine d'année. J'ai commencé par pratiquer la sophrologie en cours particulier puis j'ai décidé d'approfondir la méthode en m'inscrivant à une formation, pour cela je me suis inscrite à l'institut de Bayonne :ISP, dirigé par Claude Labescat.La formation m'interesse beaucoup ,m'apporte énormement ,j'ai rencontré des personnes que j'apprecie et avec qui je suis contente de faire "un bout de chemin".Claude est aidé de Catherine Augé qui est aussi un excellent professeur.J'ai l'intention d'aller jusqu'au bout de ma formation et d'en faire profiter les élèves .

Merci Claude et Merci Catherine.