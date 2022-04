Catherine GUINET

FORMATEUR-COACH



Depuis 10 ANS, SPECIALISEE dans :



LA POSTURE PROFESSIONNELLE et LA COMMUNICATION PERSONNELLE

dont le développement des compétences relationnelles du nouveau Manager.



LA COMMUNICATION ORALE

* Prise de parole

du dépassement du trac à l'impact de l'orateur avec ou sans Powerpoint / "Going to the point "

* Réunions

Les clés pour réussir ses réunions / "Chairing effective meetings"

- > complétés par : Stratégies et techniques d'argumentation en face à face ou en réunion



LA FORMATION DE FORMATEUR et TUTEURS



Animations en français et anglais international.



Ces compétences actives s'appuient sur :

- 1 carrière dans le MARKETING PRODUITS - LOGICIELS - APPLE

- 2 reconversions : du marketing produits à potière, de potière à formateur-coach

- 3 reconnaissances professionnelles : Certification Formateur Professionel - CEGOS / Certification Master Coach ICI-Genève / 10 ans d'activité en tant que Concepteur Formateur Coach.





Mes compétences :

Accompagnement

Coach

Coaching

Communication

Compétences relationnelles

Consultant

Formateur

Formation

Formatrice

Pédagogie

Relationnel