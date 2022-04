Catherine GUISNEL

Après 15 ans chez ACA, je rejoins ITELLIGENCE dans le cadre du transfert de l'activité SAP entre les 2 sociétés.

ITELLIGENCE, filiale du groupe NTT DATA est présente dans 23 pays et a pour vocation d'accompagner ses clients à l'international et de leur offrir tous les services SAP :

- consulting,

- projet,

- licences SAP,

- support,

- maintenance,

- infogérance,

- nouvelles technologies SAP.



ITELLIGENCE est présente en France depuis 15 ans et compte 130 personnes avec 3 implantation : Paris, Lyon et Toulouse.