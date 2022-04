Catherine HAMEL

Je suis actuellement en recherche d'emploi. CDD jusqu'en août 2017 si possible, afin de financer mon permis et une premiere voiture. (Je souhaite faire un BTS aéronautique en alternance à partir de septembre prochain). Je suis également en recherche d'un employeur pour cette alternance.



Mes compétences :

Solidworks

Siemens Hardware

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Et d'autre à voir sur mon CV

UnityPro