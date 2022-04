Catherine HAMEL

Spécialisée dans le domaine de la Qualité, de la Validation et la Qualification de l'industrie pharmaceutique, dispositif médical, cosmétique et vétérinaire.



• Qualification (QC, FAT/ SAT, QI, QO, QP) avec rédaction des protocoles et rapports associés :



* Des équipements spéciaux, complexes, spécifiques de DM implantables, de fabrication, de conditionnement de ligne aseptique (Bottle Packs, remplisseuse, étiqueteuse, etuyeuse, vignetteuse, trieuse pondérale, encartonneuse, sertisseuses, palettiseur, convoyeur,

* Des équipements de fabrication (cuves stériles avec cartographie de température, supervision...)

* Des utilités (eau purifiée, eau PPI, vapeur pure, locaux, traitement d'air, ...)



* Assure le suivi de la métrologie, définis le planning, réalise le suivi et garantis le bon fonctionnement des équipements de contrôle et de mesure ou DSM (Dispositif de Surveillance et Mesure)



• Validation (rédige protocole et rapport)



* Rédaction du plan directeur de validation, revue périodique de validation

* Validation de process

* Validation de MFT

* Validation de nettoyage en place (NEP)et de salle de lavage de production et de laboratoire d'analyses (prélèvements swabbing, échantillonnages liquides) détermination de LOQ et LOD, mise en place de la méthodologie de nettoyage et d'analyses



• Coordination des services : qualité, technique et prestataires de service



• Qualité



* Suivi des non conformités et des plans d’action

* Assure les changes contrôls, les requalifications et revalidations



Immédiatement opérationnelle, disponible et mobile



Cordialement,



Mail: hamel.c@hotmail.fr



Mes compétences :

BPF

Conditionnement

Cosmétique

Dispositif médical

HVAC

Médical

Métrologie

Nettoyage

Pharmacie

Process

Qualification

Qualité

Utilités

Validation

Validation qualification

Vétérinaire

Conseil

Bonnes Pratiques de Fabrication

Audit