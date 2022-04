Fabienne MAGUER

Actuellement en recherche d'emploi dans la région Rhône Alpes (Drôme), dans l'industrie Pharmaceutique ou autres entreprises dans le domaine de la qualité.

J'ai une expérience de 18 ans dans l'industrie Pharmaceutique.

18 mois Ingénieur Qualification Validation : rédaction des analyses de risque, protocoles de qualification QI/QO/QP, supervision des tests et gestions des écarts

7 ans en tant que responsable AQ (Principes Actifs Bactériens et vaccins /crèmes/ solutions externes)

3 ans en fonction support de Production (Gestion des CAPAS et intégration nouveaux matériels (QP), résolutions de problèmes Lean)

5 ans en tant que Responsable Production (Fabrication et Conditionnement de Produits stériles et formes sèches)



Mes compétences :

Lean

ISO 9001

Analyse de risque

Kaizen

Assurance qualité

Amélioration Continue

Norme ISO 9001

Bonnes Pratiques de Fabrication