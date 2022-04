Catherine HAMEL

Après un parcours personnel atypique mais riche en expériences j'ai repris des études au CNAM pour me donner les moyens de mes ambitions...



2004: DRH de 2 maisons de retraite sur Rodez



2006: Création d'une entreprise de Services aux personnes dépendantes. L'objectif est de répondre au plus prêt à la demande de ceux qui nous sollicitent en apportant un "autre regard" un savoir faire au service de plus de Vie.



Mes compétences :

aide a domicile