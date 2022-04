Catherine HARY

Expérience validée par des compétences Managériales, Commerciales, en Communication, Ressources Humaines et Administratives.



Parcours significatif dans le domaine des services auprès d'une clientèle de professionnels et de particuliers.

Acquis :

- Gestion d'une agence commerciale

- Recrutement et Formation

- Management des hommes

- Relation et fidélisation clientèle



Au sein d'un Groupe important représentant l'enseigne SFR, mes missions étaient d'assurer un management efficace et humain :

- Gestion du personnel magasin (plannings)

- Recrutement, formation, mobilisation de l’équipe

- Pilotage et encadrement d'une équipe de 10 collaborateurs

- Animation de l’équipe

- Développement des compétences

- Réalisation des objectifs commerciaux dans le respect de la stratégie de l'Entreprise

- Optimisation de la performance du point de vente par le suivi et l’analyse des chiffres et indicateurs commerciaux

- Application de la politique commerciale de l'enseigne sur la surface de vente

- Adaptation des préconisations Merchandising et concept de l’enseigne

- Gestion des stocks

- Gestion de caisse

- Respect des procédures

- Travail d'équipe

- Ambassadrice de la marque du point de vente, garante de l'intégrité de l'image

- Participation active en toute polyvalence au fonctionnement et à la bonne tenue du point de vente



Manager terrain, intègre, dotée d'un sens du service avec un goût prononcé pour la vente et le contact client, une bonne aisance relationnelle marquée par le goût du challenge et de la performance, une autonomie professionnelle importante, me permettent de maîtriser efficacement ma mission et ses enjeux.



Rigoureuse et organisée, avec une capacité à fédérer et à dynamiser une équipe, j’ai pu mettre à profit implication et disponibilité d'écoute dans l’intégration, la formation ainsi que dans la gestion et l'animation d'une équipe de collaborateurs. Capacité de travail, rigueur et organisation m’ont appris à être opérationnelle dans mes fonctions et responsabilités.



La satisfaction client et la qualité de service faisant partie de mes priorités, je souhaite aujourd’hui mettre à profit mes compétences et mon dynamisme au sein d'une équipe stimulante et ambitieuse et ainsi renforcer mon leadership par l'exemplarité.





Mes compétences :

Management

Ecoute

Autonome et responsable

Battante et motivante

Honnête et appliquée

Pédagogue et formateur

Intègre et compétiteur

Dynamique et très attachée aux résultats

Proactive Rigoureuse

Vente

Sens du relationnel

Positive

Organisation professionnelle