Esprit d'organisation et d'initiative, autonome, sérieuse et très investie dans les missions confiées.



Mes compétences :

Comptabilité et gestion de l'ensemble de l'entrepr

Mise en place de la gestion commerciale "lynx 360"

Mise en place de la comptabilité sur informatique

Mise en place de la paie sur informatique "SAGE"

Formation du personnel à l'outil informatique (ach