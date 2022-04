Catherine HEGY

Les besoins de préservation de la nature, maintien de la biodiversité, respect de l’homme et de sa santé, de solidarité entre les peuples guident mes réflexions et mes actions au quotidien pour contribuer à la mise en place d’un cadre de vie équilibré entre les besoins de vie économique et de chaque vie individuelle dans le respect de l’environnement.



J'ai débuté mes études scientifiques par une formation théorique et pratique des sciences de la vie. J'ai ensuite décidé de poursuivre mes études par un cycle d’ingénieur en Génie Industriel de l’Environnement, afin de pouvoir travailler sur la maîtrise des risques et des pollutions (eau, air, sol, déchets).



Après des expériences professionnelles très enrichissantes en laboratoire, en usines de production, agence commerciale, bureau d’études ou encore dans l’administration, dans des domaines aussi variés que l’industrie agroalimentaire, les produits d’hygiène, la pollution atmosphérique ou le béton, j'ai réalisé de nombreux dossiers réglementaires (Demande d’Autorisation d’Exploiter, enregistrement, déclaration, cessation d'activité, dossier de réexamen) pour des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (entrepôts, station-service, ateliers de maintenance, traitement de surface, papeterie, tannerie...). Je réalise également de nombreux audits de due-diligence (cession-acquisition).

Je souhaite développer la partie conseil en environnement au-delà de la stricte contrainte administrative, par un accompagnement régulier vers des démarches plus volontaires : éco-conception, HQE, économies d’énergie et énergies renouvelables, etc.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

environnement

développement durable

Management