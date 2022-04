Catherine-Hélène FREI VON AUFFENBERG

Catherine-Hélène FreiArray et catherinefrei.wordpress.com

Parfaitement bilingue anglais , français ,des connaissances en allemand , j'ai vécu et étudié à Londres , fait des séjours en Allemagne -Munich et Berlin- en Belgique , en Suisse ....

Trente ans d'expérience à l'Internationale avec de nombreuses réalisations en Grande Bretagne, en France , en Allemagne.....

Je transforme ,restaure,aménage des bâtisses anciennes, des constructions plus récentes , j'organise , assure le suivi des travaux , accompagne et conseille mes clients . Je propose une liste de services à la carte . par exemple : vous souhaitez morderniser une maison des années 1960 , vous vous chargez des travaux mais avez besoin de conseils pour vous guider dans le choix des matériaux et la finition des pièces à vivre, je vous seconde pour ces postes.



Des enduits à l'ancienne aux enduits les plus contemporains , des peinture et patines sur tous supports des papiers peints extraordinaires aux plus beaux panoramiques , des tissus les plus bruts aux plus raffinés, des meubles anciens aux plus 'design' , des luminaires classiques aux plus actuels ......Tout un choix de sevices A LA CARTE.





Mes compétences :

Décoration d'intérieur

Peinture-patines tous supports (sols,murs,bois etc

Recherche d'éléments anciens contemporains

Membre du jury: Ecole Européene des arts ...ALBI

Aménagements intérieurs

Home staging /conseils

Design de parterres /jardins