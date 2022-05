Pierre Eric FREI

Entrepreneur individuel depuis le 01/07/2013, je me lance dans l'aventure en tant que consultant formateur indépendant.

Mon parcours professionnel riche et diversifié m' a permis d'offrir mes compétences en formation.

Journaliste stagiaire en Suisse à 24 ans,je suis resté dans un groupe de presse, puis j' ai fait mes armes sur Paris toujours en tant que stagiaire à VSD et en Midi Pyrénées à Midi Presse Service à Toulouse ou je me suis installé en 1991.

J' ai alors pu savourer la douceur de vivre du midi et j' ai persévéré dans le journalisme. Malgré ma persévérance et mon gout pour l' écriture, aucune mission pérenne ne voyait le jour. Alors j' ai pris la décision de me lancer dans des activités liées à mes études en sociologie et j' ai travaillé au CRP comme enquêteur puis chargé d'étude. De rencontres en rencontres, je me suis dirigé vers des fonctions commerciales dans l' entreprise mais celles ci ne me convenaient pas totalement. Ma passion pour le contact humain m' a amené vers l 'enseignement et la formation, métier qui est le mien depuis 1993.

Dans mon profil VIADEO, vous n' aurez que les expériences professionnelles les plus significatives, avec volontairement des vides en années car certaines expériences ne m' ont rien apporté de significatif.

Aujourd'hui, malgré la sévérité de la crise qui frappe l' Europe et la France, je crois en l' avenir et en mes compétences et j' ai crée E.F.I.P.A. : Enseignement et Formation Individualisé Pour Adultes, car apprendre est métier et permettre à l' autre d'apprendre à apprendre est un art.

Individualisée: Pourquoi? car chacun à sa manière d'apprendre, et le formateur doit adapter ses outils et sa pédagogie de façon individualisé aux personnes qu'il a en face de lui.

