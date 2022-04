Si vous souhaitez lire plus en détail mon profil, merci de vous connecter sur mon compte LinkedIn

http://www.linkedin.com/pub/catherine-heron/6/18a/946



J’ai acquis une expérience professionnelle significative de plus de 13 ans en communication santé dans un environnement international, en agence conseil et en entreprise médicale.



Dans le cadre de mes dernières fonctions de Directrice Conseil Responsable des dossiers santé dans le département « Institutionnel et affaires publiques » du réseau de communication Weber Shandwick, j'ai travaillé à la mise en place de plates formes de communication en relations presse et relations publiques dans le secteur de la santé.

Ces stratégies intègrent différents publics externes : principalement les médias, le grand public, les associations de patients, les professionnels de santé, les référents scientifiques, les pouvoirs publics, ainsi que les publics internes des entreprises ou des institutions du secteur médical.



Après une interruption professionnelle pour des raisons de mobilité familiale, je suis actuellement à la recherche d'opportunités professionnelles soit en poste fixe ou des projets en "freelance".



J'ai également suivi dans le cadre de cette interruption une formation de « Stratégie de communication digitale sur les médias sociaux » et je suis en cours d'études (à distance) EMAUD ( European Market Access University Diploma) affiliées à l'Université de Médecine d'Aix-Marseille.



Mes compétences :

Communication externe et interne

Communication sensible et gestion de crise

Gestion de projet(s) en réseau

Campagne RP de sensibilisation en santé

Création de réseau d'alliés et de porte-parole

Media et speaker(s) training(s)