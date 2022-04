Catherine HETTE

Mon expérience m'a appris l'importance de l'écoute attentive, l'adaptabilité, le respect de l'autre avec ses valeurs et ses parcours de vie.

Avec l'envie de modifier mon parcours professionnel, la Sophrologie Caycédienne m'a permis de proposer une autre possibilité d'accompagnement, en complément des traitements chimiques, psychothérapeutiques, ou juste dans la recherche d'un mieux être.

Cette formation polyvalente de 4 ans, m'a amené un diplôme européen de Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne , branche clinique. Elle m'a apporté un savoir faire et un savoir être que ma curiosité et d'autres échanges, partages et spécialités (Gestion du Stress, Périnatalité, Sophrologie Pédagogique et Ludique (3 modules, un par année), Valeurs-Etudes et Sophrologie...) viennent enrichir.



Mes compétences :

Sophrologie ludique