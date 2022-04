Catherine HOEBANX

L’enseignement de la langue anglaise est une passion que j'ai partagée auprès des enfants pendant plus de 10 ans. Aussi, cette passion s'est transmise et continue à se transmettre auprès des adultes depuis environ plus de 4 ans.

En tant qu'auto-entrepreneur depuis 1,5 ans, je travaille à temps plein essentiellement pour trois organismes de formation pour lesquels j'effectue plusieurs missions en entreprise dans la région lilloise.



Chaque heure de formation est pour moi un bon challenge que je me donne afin d’atteindre les objectifs fixés par l’apprenant.

Grâce à un enseignement de qualité que j’ai reçu à l’université Catholique d’Angers, et grâce aux 10 années passées en Angleterre et aux Etats-Unis, je peux mettre à profit toutes mes connaissances et donner une formation de qualité.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Traduction anglais français