Emmanuel REVAULT

Après quinze années passé en banque durant lesquelles je me suis formé sur les marchés des particuliers et des professionnels (Chargés de clientèle particulier, professionnel et Directeur d'Agence), j'ai décidé de prendre un virage dans ma carrière et me lancer dans cette nouvelle activité de recherche de financements pour les artisans, commerçants et TPE. A travers ce nouveau challenge, je retrouve le 1er intérêt du métier de banquier qui est, à mes yeux, l'accompagnement des projets des chefs d'entreprise via la recherche de financements et peux de ce fait conserver l'enrichissement que génére cette relation au quotidien.

Je recherche des collaborateurs, avec une grande expérience bancaire notamment dans le domaine du financement des particuliers, professions libérales, artisans commerçants, motivés et aimant réussir.

Mon mail : e.revault@financeconseil.fr

Mon portable : 06 08 94 11 34







Mes compétences :

Réactivité

Négociation

Immobilier

Investissement

Conseil

Finance

Banque

Affacturage