Catherine HONORAT

Croire en sa créativité !



Mes compétences :

Gestion du stress

formation informatique familiale

Sens des responsabilités et polyvalence

Gérer des budget

Sens du challenge

Travaux administratifs

Peinture contemporaine

PNL Programmation Neuro Linguistique

Qi gong

Sens du contact humain

Organiser et être autonome

Pédagogue

gout du partage

Créative et ayant le sens de l'initiative