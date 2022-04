Catherine HOUDAILLE

TRADUCTRICE EN FREE-LANCE : FRANÇAIS – ANGLAIS – ESPAGNOL

J’ai déjà accumulé quinze ans d’expérience dans la traduction du français vers l’espagnol ou vers l’anglais et aussi de l’anglais vers l’espagnol ou vice-versa. Pendant cette période, j’ai réalisé une grande variété de traductions en travaillant comme collaboratrice indépendante, embauchée par des entreprises, des organisations et des clients individuels provenant non seulement de France, des Etats-Unis, d’Europe, de Chine, d’Amérique latine. J’ai été aussi chargée de réviser et corriger des documents et textes déjà traduits par les systèmes de traductions automatisés. En outre, j’ai participé à la création et à l’édition de sites web multilingues de commerce en ligne et à des organisations à but non-lucratif. Je suis inscrite auprès de plusieurs agences de traduction internationales avec lesquelles je travaille.