Catherine HOUDOU

Je suis là pour concevoir, fabriquer, construire, agencer, exécuter, produire, ensemble nous étirerons notre imagination, ensemble nous poserons des pierres et ensemble nous trouverons les clés.



PRESTATIONS GRAPHIQUES ET WEB POUR LES ENTREPRISES, LES INSTITUTIONS ET LES AGENCES.

J’accompagne mes clients dans leur communication visuelle et prends en charge la conception et la réalisation de leurs différents projets print et digitaux. Je peux mener à bien de petites missions comme des projets de A à Z



LOGO & IDENTITÉ VISUELLE

Votre identité visuelle est une langue. Conçue avec sens, elle parle à vos clients, leur dit ce que vous êtes et symbolise votre personnalité et votre réputation.

Création ou refonte de votre logo, conception de charte graphique, carte de visite / correspondance et vos documents administratifs (papier à en-tête, facture, présentation...



DESIGN PRINT & EDITION

Un support imprimé de qualité permet de diffuser votre message, de valoriser vos produits et services tout en mettant en valeur la réputation et l'image de votre entreprise.

Print / Documents imprimés :

Flyers, tracts, prospectus, dépliants / brochures, plaquette commerciale, chemise / pochette à rabats, affiches, menus restaurant...



WEB DESIGN

Un site web doit être une réponse unique, rationnelle…spécifique à votre projet.

L'ergonomie, l'aspect graphique… tous les aspects seront pris en compte.



Mes compétences :

Artiste

Béton

Béton ciré

Bois

Décoratrice

Design

Faux bois

Graff

Marbre

Peintre

Trompe l'oeil

Conception graphique

Adobe Photoshop

E-commerce

Communication

Requirements Analysis

Adobe Illustrator

Adobe Indesign